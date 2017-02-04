Скрынник: хоккей с мячом имеет шансы на включение в программу ОИ-2022

САНДВИКЕН /Швеция/, 4 февраля. /Спец. корр. ТАСС Илья Андреев/. Хоккей с мячом имеет шансы на включение в программу зимних Олимпийских игр 2022 года, которые пройдут в Пекине. Об этом журналистам заявил президент Международной федерации хоккея с мячом Борис Скрынник.

"Шансы есть. Да, ходили разговоры о 2026 годе, были неофициальные переговоры, нам подавали сигналы, что 2026 год - это окончательный срок (включения хоккея с мячом в программу Игр). Но мы предпринимаем попытки, чтобы хоккей с мячом был включен в программу Олимпиады 2022 года", - сказал Скрынник.

"Не случайно на чемпионате мира (проходит в шведском Сандвикене - прим. ТАСС) были представители олимпийского комитета Китая. Также мы встречались с представителями продюсерской компании, которая занимается раскруткой Олимпиады в Пекине. Кроме того, было получено письмо из МОК о том, что его представители изучают, насколько наш вид спорта может быть популярен на Олимпийских играх", - отметил глава федерации.

На вопрос ТАСС, что может помешать хоккею с мячом войти в программу Олимпиады-2022, Скрынник ответил: "Мне сложно сказать, что может помешать, сейчас идет разговор о том, когда это произойдет - в 2022 или 2026 году. Мы большие надежды возлагаем на продюсерскую компанию, которая занимается раскруткой Олимпиады в Пекине. Мы получили заверения от них, что они в этом очень заинтересованы".

"Практически все регламентирующие документы, которые от нас требовались, мы предоставили. Самое основное - это вступление в WADA (Всемирное антидопинговое агенство). Мы платим деньги, чтобы игроков обследовали представители WADA", - заявил Скрынник.