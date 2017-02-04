Футболист "Крыльев Советов" Маргасов перешел в "Локомотив"

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МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Локомотив" объявил о переходе бывшего защитника самарских "Крыльев Советов" Тимофея Маргасова. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Детали соглашения не разглашаются. В субботу Маргасов приехал в расположение московского клуба, который проводит учебно-тренировочный сбор в испанской Марбелье. Ранее президент клуба Илья Геркус сообщил, что "Локомотив" согласовал контракт с Маргасовым.
"Маргасов - игрок "Локомотива". Добро пожаловать", - говорится в сообщении.
Маргасов перешел в "Крылья Советов" перед началом текущего сезона из "Ростова". В текущем сезоне 24-летний крайний защитник принял участие в семи играх команды.