Футболист "Крыльев Советов" Маргасов перешел в "Локомотив"

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Локомотив" объявил о переходе бывшего защитника самарских "Крыльев Советов" Тимофея Маргасова. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Детали соглашения не разглашаются. В субботу Маргасов приехал в расположение московского клуба, который проводит учебно-тренировочный сбор в испанской Марбелье. Ранее президент клуба Илья Геркус сообщил, что "Локомотив" согласовал контракт с Маргасовым.

"Маргасов - игрок "Локомотива". Добро пожаловать", - говорится в сообщении.

Маргасов перешел в "Крылья Советов" перед началом текущего сезона из "Ростова". В текущем сезоне 24-летний крайний защитник принял участие в семи играх команды.