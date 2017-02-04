Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.02:
$ 59.31
€ 63.82
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Футболист "Крыльев Советов" Маргасов перешел в "Локомотив"

Спорт
4 февраля, 21:30 дата обновления: 4 февраля, 22:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, февраля. /ТАСС
Детали соглашения не разглашаются
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Локомотив" объявил о переходе бывшего защитника самарских "Крыльев Советов" Тимофея Маргасова. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Детали соглашения не разглашаются. В субботу Маргасов приехал в расположение московского клуба, который проводит учебно-тренировочный сбор в испанской Марбелье. Ранее президент клуба Илья Геркус сообщил, что "Локомотив" согласовал контракт с Маргасовым.

"Маргасов - игрок "Локомотива". Добро пожаловать", - говорится в сообщении.

Маргасов перешел в "Крылья Советов" перед началом текущего сезона из "Ростова". В текущем сезоне 24-летний крайний защитник принял участие в семи играх команды.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
9
Минское "Динамо" продлило победную серию до пяти матчей в КХЛ, обыграв "Автомобилист"
8
Екатеринбург начал обратный отсчет 500 дней до ЧМ-2018 по футболу
Роджер Федерер
26
Федерер победил Надаля и в пятый раз в карьере выиграл Australian Open
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Семилетний ребенок погиб в Подмосковье, катаясь с горки на "ватрушке"
2
Конашенков: Минобороны не позволит втянуть себя в дрязги вокруг "Патриота" в Севастополе
3
Латвия возвела на границе с Россией 23 км заграждения
4
Ранняя диагностика рака: какие обследования и как часто нужно проходить
5
В США временно приостановлено исполнение указа Трампа по иммиграции
6
Лукашенко: ответственность за ситуацию в Донбассе лежит на главе страны, где идет война
7
В Вене задержаны 22 выходца из Чечни
Темы дня
Реклама