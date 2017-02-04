Шахматист Карякин наградил призеров турниров школьников и студентов в рамках Moscow Open

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Сергей Карякин принял участие в церемонии награждения победителей и призеров турниров школьников и студентов, проходивших в рамках Кубка РГСУ по шахматам Moscow Open. Об этом сообщает пресс-служба Российской шахматной федерации (РШФ).

Также в награждении приняли участие первый вице-президент Шахматной федерации Москвы Никита Ким и ректор РГСУ Наталья Починок.

За главные призы турнира вели борьбу более 740 участников. В категории самых юных участников (до 9 лет) в группе среди девочек первенствовала Олеся Власова (Москва), в группе мальчиков до 9 лет первым стал Егор Яуров. Эвита Черепанова (Ростовская область) стала победительницей турнира девочек до 11 лет, в этой же возрастной категории среди мальчиков победу отпраздновал москвич Алексей Васильев. Александра Сафронова (Тула) одержала победу в турнире среди девочек до 13 лет, в группе юношей до 13 лет первенствовал Максим Жуков (Нижегородская область). В турнире старших девушек победителем стала Екатерина Гыргенова (Улан-Удэ), Джабраил Камаев (Дагестан) стал победителем турнира среди юношей до 15 лет.

Первенство национальной студенческой шахматной лиги проводилось в лично-командном зачете. В командном зачете соревнований победу одержала команда Уральского государственного горного университета, в личном зачете победителем стал Заур Текеев из Ставрополя (СКФУ). Среди девушек первое место заняла представительница РГСУ Елена Оршонова.

Карякин является выпускником РГСУ. Кубок РГСУ завершится 5 февраля.