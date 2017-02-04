Усталость помешала фигуристу Дмитриеву стать призером Универсиады

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АЛМА-АТА, 4 февраля. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российский фигурист Артур Дмитриев, ставший на Универсиаде четвертым в мужском одиночном катании, объясняет свое непопадание в призеры накопившейся усталостью. Об этом он сообщил ТАСС.
Первое место занял казахстанец Денис Тен, второе - японец Кейдзи Танака, третье - фигурист из Швеции Александр Майоров. Два других представителя России - Андрей Лазукин и Антон Шулепов - показали девятый и четырнадцатый результат соответственно.
"Сегодня мне не хватило сил доехать, мы выступали на высоте, поэтому кататься было сложней, - заметил Дмитриев. - Из этого нужно сделать вывод, что нужно было сделать больше прокатов в таких условиях. Не до конца все продумали".
"Но все равно доволен своим выступлением. Я приехал сюда не побеждать, а решать свои определенные задачи. И у меня это получилось. Теперь меня ждет финал Кубка России, после которого я завершу сезон и начну готовиться к следующему", - подытожил спортсмен.
Дмитриев, сын двукратного олимпийского чемпиона в парном фигурном катании Артура Дмитриева и чемпионки мира по художественной гимнастике, хореографа Татьяны Дручининой. На декабрьском чемпионате России он занял восьмое место.
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