Агент: Бэбкок был заинтересован в приглашении Марченко в "Торонто"

МОСКВА, 4 февраля. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто" Майк Бэбкок был лично заинтересован в приглашении в команду российского защитника Алексея Марченко. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил агент хоккеиста Алексей Дементьев.

"Торонто" забрал Марченко с драфта отказов. Если бы в течение суток ни один клуб лиги не забрал бы россиянина, то 25-летний защитник отправился бы в фарм-клуб. Ранее Бэбкок возглавлял "Детройт", Марченко дебютировал в НХЛ в сезоне-2013/14 именно при этом тренере.

"Переход в "Торонто" - это лучшее, что могло произойти. Алексей попал в амбициозную команду, к тренеру, который на данный момент, наверное, является лучшим в мире. Слово Бэбкока было не последним при приглашении Марченко в "Торонто", - сказал Дементьев, отметив, что интерес к Марченко проявляли более пяти команд НХЛ.

Марченко стал вторым российским защитником в "Торонто" - с этого сезона за команду выступает Никита Зайцев. "Мы все помним, как они прекрасно действовали в одной паре с Зайцевым в составе сборной России на Кубке мира. Есть хорошая перспектива в том, что их объединят и в "Торонто". Думаю, что на ближайшие годы команда сняла задачу поиска праворуких защитников, с Алексеем их в команде теперь достаточно", - отметил Дементьев.

Контракт Марченко с "Торонто" рассчитан до конца сезона-2017/18. В нынешнем сезоне хоккеист, пропустивший несколько игр из-за травмы, провел 30 матчей за "Детройт", в которых отметился шестью результативными передачами.