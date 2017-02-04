USADA не стало отстранять американского легкоатлета за допинг

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Антидопинговое агентство США (USADA) не стало применять дисквалификацию к американскому бегуну Фернандо Кабаде за положительную допинг-пробу. Об этом сообщает портал Insidethegames со ссылкой на заявление агентства.

О допинг-тесте, который выявил у бегуна наличие стероидов, стало известно в декабре прошлого года. USADA провело расследование, после которого выяснилось, что запрещенное вещество попало в организм спортсмена с пищей, что является причиной не накладывать на него санкций.

"Мы пришли к выводу, что маловероятно попадание стероидов в организм Кабады другим способом, кроме как с мясом, - говорится в заявлении. - Допинг-тест был сдан во внесоревновательный период, поэтому на него не будет наложено отстранение".

Кабада специализируется в беге на дальние дистанции, он принимал участие в чемпионате мира по легкой атлетике 2007 года в японской Осаке, где занял 50-е место в марафоне.