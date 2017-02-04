Российская рапиристка Трипапина победила на этапе Кубка мира в Польше

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Российская рапиристка Светлана Трипапина одержала победу на этапе Кубка мира в польском Гданьске.

В финальном поединке она победила француженку Полин Ранвье со счетом 15:5. Третье место заняли Астрид Гюйяр (Франция) и Ли Кифер (США).

Другие россиянки Инна Дериглазова и Анастасия Иванова выбыли на стадии 1/8 финала, Аделина Загидуллина уступила в четвертьфинале.