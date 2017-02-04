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Эксперт: cборная России по хоккею с мячом допустила глупые ошибки в матче ЧМ с финнами

Спорт
4 февраля, 23:52 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс
Бывший главный тренер сборных СССР и России Владимир Янко считает, что команда испытывает проблемы при игре в обороне
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Владимир Янко

Владимир Янко

© Игорь Уткин/ТАСС, архив

МОСКВА, 4 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Большое количество глупых ошибок в обороне стало отличительной чертой в игре сборной России в полуфинале чемпионата мира по хоккею с мячом против команды Финляндии. Такое мнение ТАСС высказал спортивный директор "Байкала-Энергии", бывший главный тренер сборных СССР и России Владимир Янко, который шесть раз приводил отечественную команду к званию чемпиона мира.

Российская сборная обыграла команду Финляндии со счетом 6:4 и вышла в финал турнира, где сыграет со шведами. "Наши ребята в концовке расслабились и дали финнам сделать счет 4:5. Подумали, что выиграли матч, за что и поплатились, на меня сборная Финляндии произвела очень хорошее впечатление, я давно от них не видел такого желания победить. Ну а наша команда совершила много глупых ошибок в обороне, задняя линия - не самое сильное место в нашей команде", - сказал Янко.

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В полуфинале не смог отличиться нападающий национальной команды Евгений Иванушкин, который находится в одном голе от повторения рекорда лучшего бомбардира в истории чемпионатов мира Сергея Обухова (154 мяча). "Не скажу, что у Иванушкина не пошла игра, у него было достаточно моментов забить гол. Он попадал то в штангу, то во вратаря, то мяч шел мимо, не всегда бывает так, что каждый удар летит в девятку", - отметил эксперт.

По мнению Янко, соперники по финалу приготовили друг другу несколько тактических сюрпризов. "Каждый чемпионат приносит свои сюрпризы, по моему мнению, наша сборная придерживается коллективной игры как в обороне, так и в атаке. Мне кажется, что периодически ребята даже переигрывают. Смотрится это неплохо, но из-за этого хромает реализация, уверен, что завтра все получится", - сказал Янко.

"Завтра будет очень интересный и зрелищный матч, в котором, я уверен, наши ни в чем не уступят шведам. Думаю, игра будет до последнего держать в напряжении", - резюмировал специалист.

Финал между командами России и Швеции состоится 5 февраля, начало - 18:00 мск. В главном матче чемпионата мира сборные СССР/России и Швеции встречались 26 раз, 16 раз побеждали отечественные хоккеисты, 10 раз - шведские. Чемпионаты мира, проводившиеся в Швеции, сборная СССР/ России выигрывала шесть раз (1963, 1969, 1971, 1979, 2006, 2013).

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