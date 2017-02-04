Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.02:
$ 59.31
€ 63.82
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Гол и передача Радулова не спасли "Монреаль" от поражения в матче НХЛ с "Вашингтоном"

Спорт
4 февраля, 23:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, февраля. /ТАСС
Канадский клуб на своем льду проиграл со счетом 2:3
Поделиться
Материал из 1 страницы
Александр Радулов

Александр Радулов

© AP Photo/Paul Vernon

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. "Монреаль" проиграл "Вашингтону" со счетом 2:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Джей Бигл (4-я минута), Андре Бураковски (30) и Никлас Бэкстрем (46). У проигравших отличились Александр Радулов (8) и Макс Пачиоретти (48). Также в активе Радулова результативная передача.

"Вашингтон" с 76 очками продолжает лидировать в таблице Восточной конференции, "Монреаль" располагается на четвертой строчке (67).

В следующем матче "Вашингтон" 5 февраля примет "Лос- Анджелес", "Монреаль" в тот же день дома сыграет с "Эдмонтоном".

В параллельном матче "Лос-Анджелес" на выезде в овертайме переиграл "Филадельфию" (1:0).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
9
Минское "Динамо" продлило победную серию до пяти матчей в КХЛ, обыграв "Автомобилист"
8
Екатеринбург начал обратный отсчет 500 дней до ЧМ-2018 по футболу
Роджер Федерер
26
Федерер победил Надаля и в пятый раз в карьере выиграл Australian Open
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Семилетний ребенок погиб в Подмосковье, катаясь с горки на "ватрушке"
2
Конашенков: Минобороны не позволит втянуть себя в дрязги вокруг "Патриота" в Севастополе
3
Латвия возвела на границе с Россией 23 км заграждения
4
Журнал Spiegel изобразил на обложке Трампа с "отрезанной" головой Статуи Свободы
5
Мяус: cудьи в матче с финнами бросили вызов сборной России по хоккею с мячом
6
Трамп выразил недоумение в связи с приостановкой выполнения иммиграционного указа
7
Ранняя диагностика рака: какие обследования и как часто нужно проходить
Темы дня
Реклама