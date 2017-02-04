Гол и передача Радулова не спасли "Монреаль" от поражения в матче НХЛ с "Вашингтоном"

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. "Монреаль" проиграл "Вашингтону" со счетом 2:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Джей Бигл (4-я минута), Андре Бураковски (30) и Никлас Бэкстрем (46). У проигравших отличились Александр Радулов (8) и Макс Пачиоретти (48). Также в активе Радулова результативная передача.

"Вашингтон" с 76 очками продолжает лидировать в таблице Восточной конференции, "Монреаль" располагается на четвертой строчке (67).

В следующем матче "Вашингтон" 5 февраля примет "Лос- Анджелес", "Монреаль" в тот же день дома сыграет с "Эдмонтоном".

В параллельном матче "Лос-Анджелес" на выезде в овертайме переиграл "Филадельфию" (1:0).