Мяус: cудьи в матче с финнами бросили вызов сборной России по хоккею с мячом

САНДВИКЕН /Швеция/, 5 февраля. /Спец. корр. ТАСС Илья Андреев/. Шведская бригада арбитров бросила вызов сборной России по хоккею с мячом в полуфинальном матче чемпионата мира с командой Финляндии, не замечая нарушения правил со стороны соперника. Об этом журналистам заявил главный сборной России Сергей Мяус.

Российская сборная одержала победу со счетом 6:4. В финале россияне сыграют со шведами, матч состоится в воскресенье (начало - 18:00 мск). Финская команда в поединке за третье место сразится с норвежцами.

"Когда забивают ногами, ушами, ударами выше головы, когда наших игроков бьют локтями в лицо, а удалений нет, то это - вызов России, это вызов нашему спорту, это вызов нашей команде. Как говорил один классик: восстать, вооружиться, победить. И я хочу сделать это с нашими ребятами", - сказал Мяус.

"Это отголосок того, что они (шведы) давно не выигрывали золото, поэтому они хотят отнять его всеми правдами и неправдами. А мы хотим просто его отстоять и показать хороший русский хоккей на шведской земле", - отметил тренер. По словам Мяуса, с годами стиль игры шведской сборной не меняется. "Просто они играют по-другому, чем мы, мы играем низом, а они здесь играют верховыми передачами, в финале все решит самоотдача", - сказал специалист.

"Хочется завтра, если ребята восстановятся, показать красивый хоккей и попытаться сделать невозможное", - добавил он.

"Финны играли с нами безжалостно. Это был ice hockey смешанный с бенди. Но у них не получилось сделать с нами то, что получилось сделать со шведами на чемпионате мира в Ульяновске", - отметил Мяус.

Нужно погасить эмоции и отдохнуть

"Я здесь с самого первого дня почувствовал, что игры будут непростыми. 29 января финны со шведами играли "товарищеский" матч, потом они нас нагрузили в три игры, потом полуфинал поставили вечерний. Ну а что касается моего отношения ко всему этому действу - когда нам ногами, руками, плечами старались забить, то могу сказать, что наши ребята выстояли и своим выходом в финал поздравили меня с днем рождения. Я сказал им то, что говорили нам старшие товарищи: завтра будет день, будет пища, а сейчас нужно гасить эмоции и отдыхать", - заявил Мяус, которому в субботу исполнилось 58 лет.

"Торт мне не дарили. Хотя в прошлом году в Димитровграде мне губернатор валенки дарил. Ребята просто похлопали, пообщались, этого достаточно", - поведал тренер.

На вопрос, как он оценивает организацию чемпионата мира, Мяус ответил: "Вот в России - организация - там встречают с хлебом-солью, там экскурсии и прочее. А здесь - отсутствие организации. Ну спасибо им хотя бы за то, что нас не трогали. Мы отселились в отдельную гостиницу, а не живем в одном отеле с другими командами, когда игроки, образно говоря, сидят за одним столом и им хлебам не хватает".

Сборная России выиграла последние четыре чемпионата мира. Шведская сборная в последний раз выигрывала мировое первенство в 2012 году.

Для Иванушкина главное - команда

Нападающий сборной России Евгений Иванушкин близок к тому, чтобы стать рекордсменом по количеству голов на чемпионатах мира. Сейчас в его активе 153 мяча, в то время как у действующего обладателя рекорда Сергея Обухова - 154. Финнам 37-летний нападающий забить не сумел.

"Наверное, это (близость рекорда) давит. Будем надеяться, что он с этим справится. Сегодня у него были моменты, но сил просто не хватало, а так бы он забил бы. Не думаю, чтоб Женька ставил свой личный рекорд выше командных амбиций", - сказал Мяус.