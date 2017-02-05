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Массовая гонка "Московская лыжня - 2017" пройдет в воскресенье на базе Планерная

Спорт
5 февраля, 0:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, февраля. /ТАСС
За два часа до начала соревнований состоится торжественное открытие, где любители спорта смогут проявить себя в перетягивании каната, дартсе, футболе, стрельбе из пневматической винтовки
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© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Традиционная массовая гонка "Московская лыжня - 2017" пройдет в воскресенье на базе "Планерная" в рамках спортивного праздника "Русская зима". Соревнования проводятся для трудящихся-физкультурников и членов профсоюзов.

"Московская лыжня" стартует в 12:00 мск и будет проводиться на дистанциях 650 и 1000 м для детей до 7 лет, 5 км - для юношей и девушек до 18 лет, 10 км - для взрослых участников. Двумя часами ранее состоится торжественное открытие праздника, где любители спорта смогут проявить себя в перетягивании каната, поднятии гири, дартсе, футболе, стрельбе из пневматической винтовки. Для участия в соревнованиях необходимо подать предварительную заявку.

Призеры соревнований по лыжному спорту награждаются дипломами, кубками и медалями, для всех юных участников предусмотрены сладкие призы. Будут также определены победители среди трудовых коллективов и профсоюзов отраслевых организаций.

Спортивный праздник проводит Московская федерация профсоюзов в своем олимпийском учебном центре "Планерная", расположенном в одноименном микрорайоне Химок. Добраться до базы можно автобусами от станции метро "Речной вокзал" либо электричкой от Ленинградского вокзала до станции "Планерная".

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