Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.02:
$ 59.31
€ 63.82
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Бибулатов проведет дебютный бой в UFC 8 апреля

Спорт
5 февраля, 0:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, февраля. /ТАСС
Соперником будет филиппинец Дженел Лауза
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Магомед Бибулатов проведет дебютный бой в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) 8 апреля против филиппинца Дженела Лаузы. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Ризван Магомедов.

"Бибулатов проведет бой против Лаузы 8 апреля на турнире UFC210", - сказал Магомедов.

Бибулатов является лауреатом премии "Золотой пояс" Российского союза боевых искусств, четырехкратным чемпионом Европы по кик-джицу и двукратным обладателем Кубка ОДКБ по комплексному единоборству.

В карьере ММА на счету 28-летнего спортсмена, представляющего клуб "Ахмат", 13 побед и ни одного поражения. На счету Лаузы один бой в рамках UFC, в котором он одержал победу.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
9
Минское "Динамо" продлило победную серию до пяти матчей в КХЛ, обыграв "Автомобилист"
8
Екатеринбург начал обратный отсчет 500 дней до ЧМ-2018 по футболу
Роджер Федерер
26
Федерер победил Надаля и в пятый раз в карьере выиграл Australian Open
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Семилетний ребенок погиб в Подмосковье, катаясь с горки на "ватрушке"
2
Конашенков: Минобороны не позволит втянуть себя в дрязги вокруг "Патриота" в Севастополе
3
Латвия возвела на границе с Россией 23 км заграждения
4
Журнал Spiegel изобразил на обложке Трампа с "отрезанной" головой Статуи Свободы
5
Мяус: cудьи в матче с финнами бросили вызов сборной России по хоккею с мячом
6
Трамп выразил недоумение в связи с приостановкой выполнения иммиграционного указа
7
Ранняя диагностика рака: какие обследования и как часто нужно проходить
Темы дня
Реклама