Бибулатов проведет дебютный бой в UFC 8 апреля

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МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Магомед Бибулатов проведет дебютный бой в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) 8 апреля против филиппинца Дженела Лаузы. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Ризван Магомедов.
"Бибулатов проведет бой против Лаузы 8 апреля на турнире UFC210", - сказал Магомедов.
Бибулатов является лауреатом премии "Золотой пояс" Российского союза боевых искусств, четырехкратным чемпионом Европы по кик-джицу и двукратным обладателем Кубка ОДКБ по комплексному единоборству.
В карьере ММА на счету 28-летнего спортсмена, представляющего клуб "Ахмат", 13 побед и ни одного поражения. На счету Лаузы один бой в рамках UFC, в котором он одержал победу.