Премиальные игроков сборной России по бенди за золото ЧМ составят не более 500 тыс. рублей

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САНДВИКЕН /Швеция/, 5 февраля. /Спец. корр. ТАСС Илья Андреев/. Президент Федерации хоккея с мячом России Борис Скрынник назвал сказочными условия, при которых каждый игрок сборной России по хоккею с мячом получит 500 тысяч рублей за победу на чемпионате мира. Об этом он заявил журналистам.
Сборная России в субботу в полуфинале турнира со счетом 6:4 обыграла команду Финляндии. В финале россияне сыграют со шведами, встреча состоится в воскресенье (начало - 18:00 мск).
"Международная федерация призовой фонд чемпионата мира не устанавливает. Премиальные зависят от возможностей каждой команды. Если в случае победы мы каждому игроку команды сможем заплатить по 500 тысяч рублей - это будет сказка, тут скрывать нечего. Сумма может быть и меньше", - сказал Скрынник.
"Лет 10 назад установилась сумма в $300 тысяч на всю команду за победу. Это была максимальная сумма, которую мы изыскивали при помощи спонсоров", - отметил глава федерации.