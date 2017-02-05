"Нью-Инглэнд" и "Атланта" сыграют в главном матче Национальной футбольной лиги

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Финальный матч сезона в американском футболе - Супербоул - пройдет в воскресенье в американском Хьюстоне (штат Техас). За главный трофей Национальной футбольной лиги (NFL) в рекордный девятый раз поборется "Нью-Инглэнд Пэтриотс" из Фоксборо (штат Массачусетс) с "Атлантой Фэлконс".

В нынешнем сезоне Супербоул будет разыгран в 51-й раз, в матче за этот титул встречаются победители двух конференций - Национальной и Американской, которые объединились в середине 60-х годов прошлого столетия в одну лигу, создав один из самых успешных коммерческих проектов в спорте. Матчи за Супербоул имеют наивысший в США рейтинг среди спортивных трансляций, так, в прошлом году игру между командами "Каролина Пантерз" и "Денвер Бронкос" посмотрели 111,6 миллиона американцев, что составляет около трети населения страны.

Учитывая рейтинги трансляции матчей за Супербоул, НФЛ каждый год заключает крупные контракты с разными телекомпаниями - в нынешнем сезоне настал черед CBS. Перерывы между четвертями считаются главной рекламной площадкой на американском телевизионном рынке - размещение 30-секундного ролика стоит порядка $5 млн. Неотъемлемой частью программы матча за Супербоул являются исполнение гимна США перед игрой и выступление в большом перерыве - на сей раз это почетнейшее право получили соответственно кантри-исполнитель Люк Брайан и певица Леди Гага.

"Патриоты" из Новой Англии в девятый раз сумели выйти в финал сезона, однако на счету клуба лишь четыре титула при четырех поражениях. Два года назад "Пэтриотс" обыграли в финале "Сиэтл Сихокс" со счетом 28:24. "Атланта" же лишь во второй раз сыграет в матче за Супербоул, в 1999 году клуб проиграл в решающем матче "Денверу".

50 лет Супербоулу

Предстоящий Супербоул состоится на стадионе NRG в Хьюстоне, который вмещает около 80 тысяч зрителей. Арена во второй раз примет главную игру года - в 2004 году здесь же "Пэтриотс" завоевали титул, победив "Каролину".

Первый Супербоул состоялся в 1967 году, титул достался клубу "Грин-Бэй Пакерз" из штата Висконсин, которым руководил легендарный тренер Винс Ломбарди. После смерти Ломбарди в 1970 году главный приз лиги за победу в Супербоуле получил его имя. Самым титулованным клубом в истории Супербоула является "Питтсбург Стилерз", который победил шесть раз, а за 50 лет проведения матчей трофей завоевывали 19 различных клубов.

Год назад матч за "Супербоул" состоялся в Санта-Кларе (штат Калифорния) и завершился победой "Денвера" над "Каролиной" со счетом 24:10.