Капитан сборной России по бенди заявил, что игроков не волнует низкая посещаемость ЧМ

САНДВИКЕН /Швеция/, 5 февраля. /Спец. корр. ТАСС Илья Андреев/. Игроки сборной России по хоккею с мячом не придают значения низкой посещаемости матчей чемпионата мира в шведском Сандвикене. Об этом журналистам заявил капитан команды Алан Джусоев.

Сборная России в субботу со счетом 6:4 обыграла команду Финляндии и вышла в финал турнира. На матче присутствовали менее тысячи зрителей. Поединок группового этапа между сборными России и Швеции также собрал небольшую аудиторию - менее двух тысяч человек.

"Сегодня было народа даже поменьше, чем на матчах шведского чемпионата. Но для нас главное - сделать свое дело. А кто пришел, кто нет - нас не волнует", - сказал Джусоев, на клубном уровне выступающий за шведский "Сандвикен".

"Вопрос о низкой посещаемости нужно задавать организаторам. Видимо, в Швеции живут такие эстеты, которые считают, что в нашей команде нет суперклассных игроков", - иронично заметил игрок. - Это их мнение. Болельщики имеют право критиковать, а наше дело - выходить и играть".

В финале сборная России сыграет с командой Швеции, встреча пройдет в воскресенье (начало - 18:00 мск). "Мы можем разглагольствовать, кто фаворит, у кого какие игроки, но поле ровное, мяч - круглый, выйдем на площадку и выясним, кто лучше. Небольшое количество времени на восстановление - не проблема. Это финал, будем играть на морально-волевых - у нас менталитет такой, что в этом плане все отлично", - сказал Джусоев.

Говоря о грубых действиях хоккеистов сборной Финляндии в полуфинале, капитан российской команды заявил, что в этом не было ничего необычного. "Для каких-то команд грубость - элемент тактики. Думаю, завтра будет то же, и мы к этому готовы, нет проблем", - отметил Джусоев.