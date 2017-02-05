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"Наполи" забил семь мячей "Болонье" в победном матче чемпионата Италии по футболу

Спорт
5 февраля, 1:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, февраля. /ТАСС
По три гола на свой счет записали Марек Гамшик и Дрис Мертенс
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Марек Гамшик

Марек Гамшик

© EPA/CIRO FUSCO

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. "Наполи" разгромил "Болонью" со счетом 7:1 в гостевом матче 23-го тура чемпионата Италии по футболу.

В составе победителей по три мяча на свой счет записали Марек Гамшик (4, 70 и 74-я минуты) и Дрис Мертенс (33, 43, 90), еще один гол забил Лоренцо Инсинье. У хозяев отличился Василис Торосидис (36).

На 26-й минуте с поля был удален форвард "Наполи" Хосе Кальехон, в составе "Болоньи" на 32-й минуте красную карточку получил нападающий Адам Масина.

В турнирной таблице "Наполи" занимает второе место с 48 очками. "Болонья" расположилась на 13-строчке, в активе команды 27 очков.

Еще восемь встреч программы 23-го тура пройдут в воскресенье.

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