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"Колорадо" обыграл "Виннипег" и прервал серию из девяти поражений в НХЛ

Спорт
5 февраля, 1:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, февраля. /ТАСС
В последний раз "Колорадо" одерживал победу в регулярном чемпионате 7 января
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Хоккеисты "Колорадо"

Хоккеисты "Колорадо"

© AP Photo/Michael Dwyer

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. "Колорадо" обыграл "Виннипег" со счетом 5:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джером Игинла (6-я минута), Натан Маккиннон (15), Мэттью Ньето (29, 60) и Карл Седерберг (43). У гостей отличился Адам Лоури (10, 21).

"Колорадо" прервал серию из девяти поражений, но продолжает замыкать турнирную таблицу Западной конференции с 30 очками. "Виннипег" занимает 10-ю строчку, набрав 54 очка.

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