"Колорадо" обыграл "Виннипег" и прервал серию из девяти поражений в НХЛ

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МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. "Колорадо" обыграл "Виннипег" со счетом 5:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джером Игинла (6-я минута), Натан Маккиннон (15), Мэттью Ньето (29, 60) и Карл Седерберг (43). У гостей отличился Адам Лоури (10, 21).
"Колорадо" прервал серию из девяти поражений, но продолжает замыкать турнирную таблицу Западной конференции с 30 очками. "Виннипег" занимает 10-ю строчку, набрав 54 очка.