Три шайбы Нюландера помогли "Торонто" обыграть "Бостон" в матче НХЛ

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. "Торонто" обыграл "Бостон" со счетом 6:5 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Торонто" отличились Вильям Нюландер (12, 30 и 31-я минуты), Джеймс ван Римсдайк (29, 59) и Коннор Браун (56). У хозяев шайбы забросили Давид Пастрняк (3, 31), Тори Круг (36), Райан Спунер (51) и Патрис Бержерон (58).

Для 20-летнего Нюландера хет-трик стал первым в карьере в НХЛ. Нападающий был выбран "Торонто" на драфте 2014 года под восьмым номером.

Российские игроки "Торонто" Никита Зайцев и Никита Сошников результативными действиями не отметились.

"Торонто" идет на девятом месте в Восточной конференции, набрав 57 очков. "Бостон" занимает восьмую строчку, имея в активе 58 очков.

В других матчах дня "Каролина" обыграла в гостях "Айлендерс" со счетом 5:4 в овертайме, "Баффало" дома победил "Оттаву" - 4:0.