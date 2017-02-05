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Две передачи Кучерова помогли "Тампе" победить "Анахайм" в матче НХЛ

Спорт
5 февраля, 6:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, февраля. /ТАСС
Встреча завершилась со счетом 3:2 после серии буллитов
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Никита Кучеров

Никита Кучеров

© AP Photo/Chris O'Meara

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. "Тампа-Бэй" в серии буллитов обыграла "Анахайм" со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

У хозяев шайбы забросили Джонатан Друэн (10-я минута) и Алекс Киллорн (31). В составе "Анахайма" отличились Брэндон Монтур (9) и Райан Гецлаф (45).

Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров отметился во встрече двумя результативными передачами, а также реализовал буллит в послематчевой серии. В текущем регулярном чемпионате Кучеров отдал 28 голевых передач, всего на его счету 47 очков. Еще один форвард "Тампы" Владислав Наместников результативными действиями в игре не отметился.

"Тампа-Бэй" занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 52 очка. "Анахайм" идет четвертым на Западе, набрав 66 очков.

В другом матче дня "Коламбус" проиграл на своем льду "Нью-Джерси" со счетом 1:5. Голкипер хозяев Сергей Бобровский отразил 25 из 29 бросков по своим воротам, а также заработал две минуты штрафа за удар соперника клюшкой.

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