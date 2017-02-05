Две передачи Кучерова помогли "Тампе" победить "Анахайм" в матче НХЛ

Две передачи Кучерова помогли "Тампе" победить "Анахайм" в матче НХЛСпорт 5 февраля, 6:32
Три шайбы Нюландера помогли "Торонто" обыграть "Бостон" в матче НХЛСпорт 5 февраля, 6:15
Bloomberg: ЕС может в марте продлить действие санкций против РФ на полгодаМеждународная панорама 5 февраля, 5:49
Fox: Трамп не знает, сложатся ли у него отношения с ПутинымМеждународная панорама 5 февраля, 5:03
ABC: минюст США подал апелляцию на решение суда в отношении миграционного указа ТрампаМеждународная панорама 5 февраля, 3:20
Российские лыжники заняли весь пьедестал в скиатлоне на молодежном ЧМ в СШАСпорт 5 февраля, 2:36
Трамп и Порошенко отметили необходимость прекращения огня в ДонбассеМеждународная панорама 5 февраля, 2:34
"Колорадо" обыграл "Виннипег" и прервал серию из девяти поражений в НХЛСпорт 5 февраля, 1:57
"Наполи" забил семь мячей "Болонье" в победном матче чемпионата Италии по футболуСпорт 5 февраля, 1:21
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. "Тампа-Бэй" в серии буллитов обыграла "Анахайм" со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
У хозяев шайбы забросили Джонатан Друэн (10-я минута) и Алекс Киллорн (31). В составе "Анахайма" отличились Брэндон Монтур (9) и Райан Гецлаф (45).
Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров отметился во встрече двумя результативными передачами, а также реализовал буллит в послематчевой серии. В текущем регулярном чемпионате Кучеров отдал 28 голевых передач, всего на его счету 47 очков. Еще один форвард "Тампы" Владислав Наместников результативными действиями в игре не отметился.
"Тампа-Бэй" занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 52 очка. "Анахайм" идет четвертым на Западе, набрав 66 очков.
В другом матче дня "Коламбус" проиграл на своем льду "Нью-Джерси" со счетом 1:5. Голкипер хозяев Сергей Бобровский отразил 25 из 29 бросков по своим воротам, а также заработал две минуты штрафа за удар соперника клюшкой.