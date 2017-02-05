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"Сент-Луис" уступил "Питтсбургу" в матче регулярного чемпионата НХЛ

Спорт
5 февраля, 6:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, февраля. /ТАСС
Владимир Тарасенко и Иван Барбашев не набрали баллов за результативность
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Владимир Тарасенко

Владимир Тарасенко

© AP Photo/Billy Hurst

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. "Питтсбург" победил "Сент- Луис" со счетом 4:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Питтсбурга" шайбы забросили Сидни Кросби (16-я и 60-я минуты), Крис Летанг (22) и Джастин Шульц (33). У хозяев отличился Патрик Берглунд (51).

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин пропустил третий матч подряд из-за травмы. Форвард "Сент- Луиса" Владимир Тарасенко за 21 минуту 12 секунд на льду совершил два броска и два силовых приема, завершив встречу с показателем полезности "минус 4". Нападающий хозяев Иван Барбашев, проводивший третий матч в НХЛ, также не отметился результативными действиями.

"Питтсбург" занимает третье место в Восточной конференции, набрав 71 очко. "Сент-Луис" идет на девятой строчке на Западе с 55 очками.

В параллельном матче "Чикаго" в выезде обыграл "Даллас" со счетом 5:3, российские форварды гостей отметились результативными действиями: Артем Анисимов сделал две голевые передачи, Артемий Панарин - одну. "Детройт" в гостях обыграл "Нэшвилл" - 1:0.

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