Скрынник: аналог КХЛ в хоккее с мячом создать невозможно

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САНДВИКЕН /Швеция/, 5 февраля. /Спец. корр. ТАСС Илья Андреев/. Создать единый чемпионат по хоккею с мячом, в котором участвовали бы клубы из разных стран, сейчас не представляется возможным. Об этом журналистам рассказал президент Международной федерации бенди Борис Скрынник.
"Это нереально, - сказал он, отвечая на вопрос, возможно ли в хоккее с мячом организовать аналог Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). - Это совершенно другие деньги, которых нет в нашем виде спорта. Те, кто говорят, что это реально, популисты".
"У нас команд не хватит для такой лиги. У нас в чемпионате участвуют команды, которые ни копейки взносов еще не заплатили", - добавил президент международной федерации.
"У Швеции и Финляндии совсем другие чемпионаты и другие деньги, возможности там другие. Тем более, в их чемпионатах нет таких расстояний, как у нас. Мы не сможем их адаптировать. Есть дисбаланс в клубных возможностях", - сказал Скрынник.