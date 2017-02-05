Скрынник: аналог КХЛ в хоккее с мячом создать невозможно

САНДВИКЕН /Швеция/, 5 февраля. /Спец. корр. ТАСС Илья Андреев/. Создать единый чемпионат по хоккею с мячом, в котором участвовали бы клубы из разных стран, сейчас не представляется возможным. Об этом журналистам рассказал президент Международной федерации бенди Борис Скрынник.

"Это нереально, - сказал он, отвечая на вопрос, возможно ли в хоккее с мячом организовать аналог Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). - Это совершенно другие деньги, которых нет в нашем виде спорта. Те, кто говорят, что это реально, популисты".

"У нас команд не хватит для такой лиги. У нас в чемпионате участвуют команды, которые ни копейки взносов еще не заплатили", - добавил президент международной федерации.

"У Швеции и Финляндии совсем другие чемпионаты и другие деньги, возможности там другие. Тем более, в их чемпионатах нет таких расстояний, как у нас. Мы не сможем их адаптировать. Есть дисбаланс в клубных возможностях", - сказал Скрынник.