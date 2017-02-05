Гендиректор: объем финансирования "Динамо" не нарушает принципов финансового fair play

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Объем финансирования футбольного клуба "Динамо" со стороны ВТБ соответствует правилам финансового fair play Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом ТАСС заявил генеральный директор "Динамо" Евгений Муравьев.

Согласно сайту госзакупок, ВТБ в январе выделил Всероссийскому физкультурно-спортивному обществу (ВФСО) "Динамо" спонсорский вклад в размере 10,62 млрд рублей, рассчитанный до 31 декабря 2019 года. На вопрос, какая часть данной суммы приходится на футбольный клуб, Муравьев ответил: "Для лучшего понимания вопроса хотел бы уточнить, что упомянутая сумма спонсорского вклада включает в себя, во-первых, НДС, во-вторых, рассчитана на три года, а в- третьих, предусматривает и финансирование деятельности как хоккейного клуба "Динамо", так и обширного списка мероприятий, проходящих в ВФСО "Динамо". В целом могу сказать, что объем финансирования футбольного клуба позволяет сохранять статус генерального спонсора ВТБ и не нарушает принципов финансового fair play".

УЕФА в июне 2015 года отстранил "Динамо" от участия в Лиге Европы сезона-2015/16 за нарушение правил финансового fair play. Основной претензией УЕФА было превышение рыночной стоимости контракта, заключенного между "Динамо" и ВТБ, который по факту являлся владельцем клуба. Убытки клуба в период с 2012 по 2014 год составили €302 млн, а, согласно правилам УЕФА, совокупный убыток за три года не должен был превышать €45 млн.

ВТБ приобрел 74,99% акций ФК "Динамо" в 2009 году. После исключения клуба из еврокубков было объявлено о запуске процесса передачи контрольного пакета акций Центральному совету "Динамо". Договоренность между ВТБ и ЦС "Динамо" была достигнута в конце декабря 2016 года, и вскоре сделка была завершена.

"Официальное предложение со стороны ВТБ было получено только в конце 2016 года, почему этого предложения не было раньше, я ответить не могу, - отметил Муравьев. - Соответственно, было созвано заседание президиума Центрального совета "Динамо", затем еще одно, которое и решило судьбу этого пакета".

"Решение это было трудным, но оно было принято после тщательного анализа последствий такого шага для Общества и клуба", - сказал гендиректор "Динамо".

Бюджет позволяет выступить в РФПЛ лучше, чем в сезоне-2015/16

Муравьев отметил, что в ситуации, когда ЦС "Динамо" стал основным акционером клуба, он видит главный плюс в принятии взвешенных решений, подкрепленных реальными документами. "Взяв на себя ответственность за судьбу футбольного "Динамо", Общество обеспечивает его средствами, не находится в стороне от принятия системных решений и не увеличивает ни долговой, ни кредитной нагрузки. Я считаю, что это уже позитивный сдвиг. Он стал возможным только благодаря авторитету председателя ВФСО (Владимира Стржалковского), его ответственному и реалистичному подходу ко всем аспектам деятельности клуба и Общества", - сказал собеседник ТАСС.

По итогам сезона-2015/16 "Динамо" впервые в истории покинуло высший дивизион. В первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сезона-2016/17 бело-голубые занимают первое место, опережая ближайшего преследователя "Тосно" на пять очков. Турнир возобновится в марте. По словам Муравьева, бюджета клуба вполне хватит для достойного выступления в чемпионате Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

"Запланированного бюджета на следующий год будет вполне достаточно, чтобы выступить лучше, чем в сезоне вылета из РФПЛ, - сказал гендиректор клуба. - Более того, как говорил председатель Общества "Динамо" Владимир Стржалковский, наш бюджет значительно выше многих команд элитного дивизиона. В нашей футбольной истории немало примеров, когда команды с очень скромным бюджетом занимали места, дающие право играть в еврокубках. Однако пока наша задача - выйти в РФПЛ".

На вопрос, есть ли крупные компании, которые заинтересованы в спонсировании ФК "Динамо", Муравьев ответил: "Все прекрасно понимают, какая непростая экономическая ситуация сложилась на данный момент в стране - тяжело приходится всем, в том числе и крупному бизнесу. Спорт у нас непривлекателен с точки зрения прибыли, чтобы крупные компании выстраивались к нам в очередь, нет механизмов государственного стимулирования меценатства и благотворительности, поэтому и очереди на спонсорство у нас нет. Безусловно, ФК "Динамо" и Общество "Динамо" работают в этом направлении. Тем не менее, сдвиги есть, но они небольшие, чтобы могли похвастаться этим; а список этих спонсоров вы всегда сможете увидеть, придя на игру - мы же рекламируем наших спонсоров".