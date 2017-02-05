Хет-трик Гранлунда помог "Миннесоте" обыграть "Ванкувер" в матче в НХЛ

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. "Миннесота" победила "Ванкувер" со счетом 6:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

У победителей отличились Майк Райли (14-я минута), Микаэль Гранлунд (20, 25, 51), Зак Паризе (30) и Микко Койву (39). В составе проигравших шайбы на свой счет записали Брендон Саттер (18, 40) и Бо Хорват (29).

Для 24-летнего финского форварда Гранлунда этот хет-трик стал первым за время выступления в НХЛ.

"Ванкувер" занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 52 очка после 52 игр. "Миннесота" идет на первой, набрав 73 очков в 51 матче. В следующей игре 8 февраля "Ванкувер" сыграет в гостях с "Нэшвиллом", "Миннесота" - в этот же день на выезде с "Виннипегом".