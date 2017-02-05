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"Голден Стэйт" проиграл "Сакраменто" в матче НБА, потерпев восьмое поражение в сезоне

Спорт
5 февраля, 9:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, февраля. /ТАСС
Наибольшее количество очков в составе победителей на счету ДеМаркуса Казинса
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МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. "Голден Стэйт" в овертайме проиграл "Сакраменто" со счетом 106:109 в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным в составе победителей стал ДеМаркус Казинс, набравший 32 очка, сделавший 12 подборов и девять результативных передач. У гостей 35 очков и девять передач на счету Стефена Карри.

"Голден Стэйт" потерпел лишь восьмое поражение (при этом третье в овертайме) в 51 матче сезона, клуб лидирует в таблице Западной конференции. "Сакраменто" с 20 победами в 51 игре располагается на 11-й строчке.

В следующем матче "Голден Стэйт" 8 февраля примет "Чикаго", "Сакраменто" сыграет дома с "Чикаго" двумя днями ранее.

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