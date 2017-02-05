Стадион ЦСКА - приоритетное место проведения Суперкубка России - 2017

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Стадион ЦСКА имеет приоритет при выборе места проведения матча за Суперкубок России 2017 года. Об этом ТАСС сообщил президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин.

Общее собрание лиги, прошедшее 25 января, выбрало два варианта для проведения Суперкубка - стадионы ЦСКА и "Локомотива".

"Под Суперкубок заявлено два стадиона - ЦСКА и "Локомотив". Учитывая, что в прошлом году мы хотели сделать Суперкубок матчем-открытием нового стадиона ЦСКА, то мы пошли навстречу, и он в данной ситуации в приоритете. Окончательное решение примем чуть позже: есть ряд обстоятельств с учетом того, какие команды туда пройдут", - сообщил Прядкин.

Игры за Суперкубок России проводятся с 2003 года. Матчи за трофей девять раз проходили в Москве, дважды в Краснодаре, по разу в Самаре, Ростове-на-Дону и Санкт- Петербурге. В матче за Суперкубок сыграют чемпион России и обладатель Кубка страны сезона-2016/17. После 17 туров чемпионата лидирует "Спартак" (40 очков), следом расположились "Зенит" (35) и ЦСКА (32).