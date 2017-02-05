Российские горнолыжники стали третьими в командной гонке на Универсиаде

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Российские горнолыжники Анастасия Силантьева, Александр Андриенко, Юлия Плешкова и Евгений Пясик заняли третье место в командной гонке в параллельном слаломе на Универсиаде, которая проходит в Алма-Ате.

В заездах за третье место все четверо россиян опередили соперников из Италии.

Золотые медали завоевали чехи, серебро у австрийцев.

Соревнования завершатся 8 февраля.

Таблица медалей № Команды Золото Серебро Бронза Сумма Очки {{$index+1}} {{item.name}} {{item.gold}} {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}} Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко