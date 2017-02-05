Российские конькобежки завоевали серебро Универсиады в командной гонке

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МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Российские конькобежки Анастасия Здравкова, Олеся Чернега, Елена Сохрякова и Анастасия Зуева заняли второе место в командной гонке на Универсиаде, которая проходит в Алма-Ате.
В финальном забеге россиянки уступили 4,93 секунды команде Южной Кореи. Бронзу завоевала сборная Японии.
Позже пройдет командная гонка у мужчин, россияне из борьбы за медали выбыли.
Соревнования завершатся 8 февраля.
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Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко