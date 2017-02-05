Российские конькобежки завоевали серебро Универсиады в командной гонке

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Российские конькобежки Анастасия Здравкова, Олеся Чернега, Елена Сохрякова и Анастасия Зуева заняли второе место в командной гонке на Универсиаде, которая проходит в Алма-Ате.

В финальном забеге россиянки уступили 4,93 секунды команде Южной Кореи. Бронзу завоевала сборная Японии.

Позже пройдет командная гонка у мужчин, россияне из борьбы за медали выбыли.

Соревнования завершатся 8 февраля.

Таблица медалей № Команды Золото Серебро Бронза Сумма Очки {{$index+1}} {{item.name}} {{item.gold}} {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}} Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко