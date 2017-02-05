Нападающий "Миннесоты" Гранлунд признан первой звездой дня в НХЛ

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Нападающий "Миннесоты" Микаэль Гранлунд признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс- служба лиги.

В матче с "Ванкувером" (6:3) финский форвард забросил три шайбы и отдал одну голевую передачу.

Второй звездой дня стал нападающий "Торонто" Вильям Нюландер, который забил три гола во встрече с "Бостоном" (6:5).

Третьим лауреатом стал голкипер "Детройта" Петр Мразек, отразивший все 42 броска по своим воротам в игре с "Нэшвиллом" (1:0).