Гендиректор: ФК "Динамо" не имеет долгов, помимо кредита в Eflen Constructions

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МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Московское "Динамо" не имеет долгов, помимо кредита в кипрской компании Eflen Constructions Ltd. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор футбольного клуба Евгений Муравьев.
В декабре 2016 года председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) "Динамо" Владимир Стржалковский сообщил, что долг ФК "Динамо", не считая кредита, составляет 806 млн рублей. При этом в октябре 2016 года говорилось, что общая задолженность клуба составляет порядка 13 млрд рублей.
"Помимо кредита перед компаний Eflen Constructions, долгов у клуба нет, есть только текущие обязательства по заработной плате и другим текущим платежам", - сказал Муравьев, ставший генеральным директором клуба в сентябре 2016 года.
По словам собеседника ТАСС, сейчас некорректно говорить, когда клуб может полностью рассчитаться с долгами. "Текущие обязательства клубом выполняются своевременно, долг перед ВТБ закрыт, поэтому говорить о том, чтобы "полностью рассчитаться с долгами", как минимум, некорректно", - отметил он.
В сентябре появилась информация, что ФК "Динамо" должен 75 млн евро Борису Ротенбергу, который был президентом клуба с 2013 по 2015 годы. По данным источников, бизнесмен финансировал клуб займами. 1 февраля Ротенберг подтвердил, что ФК "Динамо" имеет задолженность перед ним, отметив, что она "никому не мешает". На вопрос, является ли кредит, взятый у Eflen Constructions, этим самым долгом перед Ротенбергом, Муравьев ответил: "Не комментирую".
По итогам сезона-2015/16 "Динамо" впервые в истории покинуло высший дивизион. В чемпионате Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сезона-2016/17 бело-голубые занимают первое место, в 24 матчах набрав 54 очка. Турнир возобновится в марте.