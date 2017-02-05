Российский сноубордист Матвеев стал победителем Универсиады-2017 в слоупстайле

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МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Российский сноубордист Михаил Матвеев завоевал золотую медаль в слоупстайле на Универсиаде, которая проходит в Алма-Ате.
Спортсмен набрал 94,20 балла.
Второе место занял финн Алекси Партанен (90,25), тройку призеров замкнул чех Мартин Микуска (87,75).
Универсиада завершится 8 февраля.
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Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко