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Российский сноубордист Матвеев стал победителем Универсиады-2017 в слоупстайле

Спорт
5 февраля, 11:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, февраля. /ТАСС
Второе место занял финн Алекси Партанен, третье - чех Мартин Микуска
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© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Российский сноубордист Михаил Матвеев завоевал золотую медаль в слоупстайле на Универсиаде, которая проходит в Алма-Ате.

Спортсмен набрал 94,20 балла.

Второе место занял финн Алекси Партанен (90,25), тройку призеров замкнул чех Мартин Микуска (87,75).

Универсиада завершится 8 февраля.

Таблица медалей

Команды
Золото
Серебро
Бронза
 Сумма Очки
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Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко

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