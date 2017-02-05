Российские горнолыжники не рады бронзе, завоеванной в командной гонке Универсиады

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АЛМА-АТА, 5 февраля. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Сборная России по горнолыжному спорту рассчитывала бороться за победу в командной гонке в параллельном слаломе на Универсиаде-2017, поэтому не может занести в свой актив завоеванную бронзу. Об этом сообщила ТАСС одна из лидеров команды Анастасия Силантьева, которой ранее удалось стать здесь первой в суперкомбинации.
Силантьева, Александр Андриенко, Юлия Плешкова и Евгений Пясик в заездах за третье место со счетом 4:0 опередили соперников из Италии. Золотые медали завоевали чехи, опередившие россиян в полуфинале, серебро досталось австрийцам.
"Мы рассчитывали одержать в командной гонке победу, но нам чуть-чуть не хватило удачи и мастерства в полуфинале, - заметила Силантьева. - Эту бронзу нельзя занести в актив. Нам еще есть, куда прогрессировать, над чем работать. Но команда у нас потрясающая, мы крутые и очень старались сегодня победить".
"В понедельник я выйду на старт слалома, и я настраиваюсь там на медаль, продолжила собеседница агентства. - Когда я ехала сюда, то не думала о медалях. Просто ставила перед собой задачу сделать все так, как умею на тренировках и не проспать старт. У меня впереди еще юниорский чемпионат мира, а перед этим - этап Кубка Европы".
Горнолыжница считает своим главным достижением серебро Юношеской олимпиады, завоеванное год назад в Норвегии. "Золото и бронза Универсиады тоже очень ценны для меня. Награды этих соревнований - лучшее, чего я пока сумела достичь в своей карьере", - подытожила спортсменка.