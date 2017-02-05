Прядкин: клубы РФПЛ, судя по трансферному окну, затягивают пояса

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Зимнее трансферное окно в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) доказывает, что клубы сокращают свои бюджета. Об этом ТАСС заявил президент лиги Сергей Прядкин.

"Видно по трансферной политике, что клубы затягивают пояса. Повального привлечения иностранных игроков, повальных переходов нет. Конечно, зимнее трансферное окно отличается в этом плане от летнего, но обычно, когда клубы обладали более большими бюджетами, они более активно вели себя на рынке и зимой. На самом деле, бюджеты скорректированы и поджаты", - сказал он.

Глава лиги поделился впечатлением от трансферной кампании клубов.

"Конечно, я равноудален ото всех команд, но есть ряд приобретений, которые принесут пользу нашему футболу, будет куда стремиться нашим молодым игрокам. Правда, есть и существенные потери. Стоит отметить, что в текущем сезоне раскрылись некоторые из наших ребят. В общем, давайте посмотрим весеннюю часть сезона, в которой, уверен, будет бескомпромиссная борьба, и уже там подведем итоги трансферной политики клубов", - сказал он.

Трансферное окно в России закроется в ночь на 25 февраля.