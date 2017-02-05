Контракт Зотова с ФК "Крылья Советов" рассчитан до конца сезона

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Контракт защитника Георгия Зотова с самарскими "Крыльями Советов" рассчитан до конца текущего сезона. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор футбольного клуба Виталий Шашков.

"Крылья Советов" объявили о подписании контракта с 27-летним игроком в субботу.

"Соглашение Зотова рассчитано до конца сезона. По окончании его уже будем решать, будем ли продлевать соглашение", - рассказал Шашков.

Зотов выступал за "Локомотив-2" (106 матчей, 11 мячей), "Кузбасс" (11, 0), белгородский "Салют" (7, 0), донецкий "Металлург" (18, 0), "Анжи" (28, 2). Последним клубом крайнего защитника была "Кубань", за которую он провел 35 матчей с февраля прошлого года.