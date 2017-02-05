Иран принял решение выдать визы американским спортсменам

ТЕГЕРАН, 5 февраля. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Иран принял решение выдать визы американским борцам, планирующим участие в предстоящем 16-17 февраля в иранском городе Керманшах Кубке мира по вольной борьбе. Об этом говорится в распространенном заявлении официального представителя МИД ИРИ Бахрама Гасеми.

Дипломат сообщил о пересмотре ранее принятого специальным комитетом внешнеполитического ведомства решения. Два дня назад этот комитет выступил против выдачи иранских въездных виз спортсменам из США. Тогда сообщалось, что "во внимание была принята проводимая новой администрацией США иммиграционная политика".

По словам Гасеми, это решение пересмотрено. "С учетом приостановки реализации указа президента США Дональда Трампа по ограничению въезда в США граждан Ирана и на основании просьб руководства международной и иранской федерации борьбы власти ИРИ согласились выдать визы американской команде для ее участия в соревнованиях в Керманшахе", - информировал он.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп подписал ряд указов, предусматривающих ужесточение иммиграционной политики. В соответствии с одним из них вводится трехмесячный запрет на въезд в страну граждан семи мусульманских государств, в том числе Ирана. В субботу Федеральный суд в американском городе Сиэтл ввел временный запрет на выполнение этого указа.

Ранее МИД Ирана заявлял, что ответ на запрет иранцам посещать США будет симметричным. "Решение американских властей об ограничении поездок мусульман в США является очевидным оскорблением исламского мира и особенно иранской нации. Правительство Исламской Республики пойдет на соответствующие правовые, консульские и политические шаги и будет предпринимать симметричные действия в интересах защиты прав своих граждан до полного устранения унизительных для иранцев ограничений", - подчеркивалось в заявлении иранского внешнеполитического ведомства.