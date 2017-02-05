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Гендиректор ФК "Динамо": разгрузим зарплатную ведомость в ближайшие трансферные окна

Спорт
5 февраля, 12:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, февраля. /ТАСС
По словам Евгения Муравьева, пока новые команды для защитника Виталия Дьякова и полузащитника Станислава Драгуна не найдены
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Станислав Драгун (справа)

Станислав Драгун (справа)

© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Московское "Динамо" будет сокращать зарплатный фонд и в это трансферное окно, и в последующие. Об этом ТАСС заявил генеральный директор столичного футбольного клуба Евгений Муравьев.

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В октябре 2016 года он сообщил, что основная задача клуба - разгрузить зарплатную ведомость. На вопрос, продолжит ли "Динамо" решать ее зимой, он ответил: "Да. И не только в данное трансферное окно, но и в последующие".

По итогам сезона-2015/16 "Динамо" впервые в истории покинуло высший дивизион. В чемпионате Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сезона-2016/17 бело-голубые занимают первое место, в 24 матчах набрав 54 очка. Турнир возобновится в марте.

Зарплаты некоторых игроков "перегреты"

Ранее сообщалось, что "Динамо" намерено расстаться с защитником Виталием Дьяковым и полузащитником Станиславом Драгуном. По словам собеседника агентства, новые команды игрокам еще не найдены. "Был вариант по Виталию Дьякову, но его аренда в "Анжи" не состоялась. Шел обычный процесс переговоров об условиях аренды, но "Анжи" прекратил их, отказавшись от услуг нашего защитника", - сказал генеральный директор "Динамо".

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Возможно, самым высокооплачиваемым игроком "Динамо" является 27-летний полузащитник Алексей Ионов, который этот сезон проводит в аренде в ЦСКА. Контракт Ионова с бело- голубыми рассчитан до 30 июня 2019 года; по данным СМИ, согласно данному контракту зарплата Ионова превышает 2 млн евро в год. Говоря о будущем Ионова в "Динамо", Муравьев подчеркнул, что "возможны любые варианты". "Однозначно, можно сказать одно - Алексей Ионов принадлежит "Динамо" и на данный момент арендован ЦСКА; как будут развиваться события, покажет время", - сказал он.

Еще одним игроком "Динамо" с большой зарплатой (по сведениям СМИ - 2 млн евро в год) является 33-летний нападающий Павел Погребняк, который в сезоне-2016/17 провел лишь четыре матча: три - в первенстве ФНЛ и один -, в Кубке России. На вопрос, заинтересован ли клуб в том, чтобы Погребняк остался в команде, Муравьев ответил: Мы заинтересованы в каждом нашем футболисте, который хочет играть за "Динамо". Однако, надо понимать, что зарплаты некоторых футболистов значительно "перегреты". И как говорили ранее, с ними мы пытаемся найти компромисс".

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