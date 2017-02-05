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Победитель Универсиады в слоупстайле Матвеев не считает свое золото супердостижением

Спорт
5 февраля, 12:48 UTC+3 АЛМА-АТА корр. ТАСС, Альберт Стародубцев
Спортсмен считает, что в его карьере были и более серьезные соревнования
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АЛМА-АТА, 5 февраля. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Обладатель золотой медали Универсиады в слоупстайле российский сноубордист Михаил Матвеев не склонен переоценивать свою победу. Как рассказал ТАСС спортсмен, в его активе есть более весомые достижения.

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"Не хочу умалять значение этой победы, но в моем активе были и более серьезные соревнования, где рейтинг моих соперников был выше, чем сегодня, - заметил Матвеев. - На недавнем Гран-при России я стал третьим, в моем активе есть также шестое место на этапе Кубка мира".

"Мои тренеры считают, что я выходил на сегодняшний старт в качестве фаворита. Теперь мне предстоит здесь еще один старт, не хочу загадывать, как там все сложится", - подытожил спортсмен.

7 февраля Матвеев выступит в соревнованиях еще в одной дисциплине сноуборда - биг-эйре.

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