Победитель Универсиады в слоупстайле Матвеев не считает свое золото супердостижением

Более 15 тысяч человек стали участниками "Московской лыжни - 2017"Спорт 5 февраля, 14:01
Российские лыжники Ретивых и Парфенов победили в командном спринте на этапе КМ в ПхенчханеСпорт 5 февраля, 13:56
Тарпищев: сборная России выиграет Кубок Дэвиса, когда будет обладать двумя составамиСпорт 5 февраля, 13:49
В Новой Москве автобус столкнулся с грузовикомПроисшествия 5 февраля, 13:43
Минобороны РФ опровергло сообщения Al Jazeera о гибели российских военных в СирииПолитика 5 февраля, 13:35
Лидер "Шалтая-Болтая" не заключал сделку со следствием и признал винуПроисшествия 5 февраля, 13:34
Саночница Иванова стала третьей на этапе Кубка мира в ГерманииСпорт 5 февраля, 13:26
Tuttosport: футболист Касерес не хочет переходить в "Милан" из-за предложения "Локомотива"Спорт 5 февраля, 13:23
Косачев: украинский вопрос вряд ли будет приоритетным для новой администрации СШАПолитика 5 февраля, 13:23
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
АЛМА-АТА, 5 февраля. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Обладатель золотой медали Универсиады в слоупстайле российский сноубордист Михаил Матвеев не склонен переоценивать свою победу. Как рассказал ТАСС спортсмен, в его активе есть более весомые достижения.
"Не хочу умалять значение этой победы, но в моем активе были и более серьезные соревнования, где рейтинг моих соперников был выше, чем сегодня, - заметил Матвеев. - На недавнем Гран-при России я стал третьим, в моем активе есть также шестое место на этапе Кубка мира".
"Мои тренеры считают, что я выходил на сегодняшний старт в качестве фаворита. Теперь мне предстоит здесь еще один старт, не хочу загадывать, как там все сложится", - подытожил спортсмен.
7 февраля Матвеев выступит в соревнованиях еще в одной дисциплине сноуборда - биг-эйре.