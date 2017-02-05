Российские двоеборцы завоевали серебро в командных соревнованиях на Универсиаде

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Российские двоеборцы Тимофей Борисов, Самир Мастиев и Вячеслав Барков заняли второе место в командных соревнованиях на Универсиаде, которая проходит в Алма-Ате.

Победила команда Польши, третьей стала сборная Японии.

Ранее Барков завоевал золото в индивидуальных соревнованиях.

Универсиада завершится 8 февраля.

Таблица медалей № Команды Золото Серебро Бронза Сумма Очки {{$index+1}} {{item.name}} {{item.gold}} {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}} Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко