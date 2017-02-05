Российские двоеборцы завоевали серебро в командных соревнованиях на Универсиаде

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МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Российские двоеборцы Тимофей Борисов, Самир Мастиев и Вячеслав Барков заняли второе место в командных соревнованиях на Универсиаде, которая проходит в Алма-Ате.
Победила команда Польши, третьей стала сборная Японии.
Ранее Барков завоевал золото в индивидуальных соревнованиях.
Универсиада завершится 8 февраля.
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