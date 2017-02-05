Tuttosport: "Интер" готов предложить наставнику "Челси" Конте зарплату в $15 млн

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Китайские владельцы итальянского футбольного клуба "Интер" заинтересованы в приглашении в команду главного тренера английского "Челси" Антонио Конте и готовы платить ему $15 млн в год. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на газету Tuttosport.

Отмечается, что руководство миланского клуба готово выделить 47-летнему итальянскому специалисту €400 млн на трансферы.

В данный момент главным тренером "Интера" является Стефано Пиоли, который возглавил команду в ноябре после отставки голландца Франка де Бура. Под руководством Пиоли команда сумела подняться на четвертое место в турнирной таблице национального чемпионата.

Конте встал у руля "Челси" в 2016 году, подписав трехлетний контракт. Лондонцы лидируют в чемпионате Англии после 24 туров. С 2011 по 2014 год итальянский специалист возглавлял туринский "Ювентус" и трижды привел клуб к победе в чемпионате Италии.