Tuttosport: "Интер" готов предложить наставнику "Челси" Конте зарплату в $15 млн

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МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Китайские владельцы итальянского футбольного клуба "Интер" заинтересованы в приглашении в команду главного тренера английского "Челси" Антонио Конте и готовы платить ему $15 млн в год. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на газету Tuttosport.
Отмечается, что руководство миланского клуба готово выделить 47-летнему итальянскому специалисту €400 млн на трансферы.
В данный момент главным тренером "Интера" является Стефано Пиоли, который возглавил команду в ноябре после отставки голландца Франка де Бура. Под руководством Пиоли команда сумела подняться на четвертое место в турнирной таблице национального чемпионата.
Конте встал у руля "Челси" в 2016 году, подписав трехлетний контракт. Лондонцы лидируют в чемпионате Англии после 24 туров. С 2011 по 2014 год итальянский специалист возглавлял туринский "Ювентус" и трижды привел клуб к победе в чемпионате Италии.