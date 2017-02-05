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Тренер "Атлантаса": переход нападающего Панюкова в российский клуб зимой невозможен

Спорт
5 февраля, 13:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, февраля. /ТАСС
Россиянин, права на которого принадлежат "Атлантасу", перешел в португальскую "Брагу" в августе на правах годичной аренды с опцией последующего выкупа
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МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Переход нападающего литовского "Атлантаса" Андрея Панюкова в российский клуб в зимнее трансферное окно невозможен. Об этом ТАСС сообщил главный тренер "Атлантаса" Константин Сарсания.

Россиянин, права на которого принадлежат "Атлантасу", перешел в португальскую "Брагу" в августе на правах годичной аренды с опцией последующего выкупа. В конце января португальский клуб объявил о расторжении соглашения с 22-летним форвардом. Панюков выступал за вторую команду "Браги", приняв участие в 6 матчах, не сумев отличиться.

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"Его переход в Россию сейчас невозможен, из-за так называемого правила "третьей майки", то есть он уже был заигран за два клуба в текущем сезоне. У него два варианта - либо вернуться в "Атлантас", либо перейти в чемпионат, который сейчас только начнется, в частности, есть варианты из Швеции и Норвегии. Но нам еще предстоит понять, какой из них для него сейчас лучше; я думаю, сейчас ему, может быть, лучше вернуться в "Атлантас" и доиграть сезон, а там спокойно искать новую команду", - считает Сарсания.

Согласно регламенту Международной федерации футбола (ФИФА) по статусу и переходам игроков, игрок может быть зарегистрирован максимум в трех клубах в течение одного сезона, при этом в течение этого периода он имеет право выступать в официальных матчах только за два из них. "В качестве исключения из этого правила игрок, переходящий между двумя клубами, принадлежащими ассоциациям с пересекающимися сезонами (например, начало сезона летом/ осенью в отличие от начала чемпионата зимой/весной), может участвовать в официальных матчах за третий клуб в течение соответствующего сезона при условии, что он полностью выполнил свои контрактные обязательства в отношении своих прежних клубов", - подчеркивается в документе.

Панюков в июле принял участие в двух играх "Атлантаса" в чемпионате Литвы, а затем перешел в "Брагу".

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