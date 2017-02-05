Тарпищев: сборная России выиграет Кубок Дэвиса, когда будет обладать двумя составами

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МОСКВА, 5 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Сборная России сможет выиграть Кубок Дэвиса, когда будет обладать двумя равноценными составами. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России (ФТР), капитан национальной команды Шамиль Тарпищев.
"В команде отличный климат, и у этой сборной России очень хорошие перспективы. Сейчас мы работаем над тем, чтобы у сборной было два состава - без этого нельзя выиграть Кубок Дэвиса, - сказал Тарпищев. - Учитывая, что мы выиграли юниорский Кубок Дэвиса, у нас хорошая перспектива. Есть несколько хороших игроков на подходе к сборной".
Тарпищев остался доволен игрой российских теннисистов в матче против сборной Сербии.
Накануне сборная России уступила сербской команде со счетом 0-3. Карен Хачанов проиграл Виктору Троицки, Даниил Медведев отказался от продолжения встречи с Новаком Джоковичем в четвертом сете, а Константин Кравчук и Андрей Кузнецов проиграли паре Троицки/Ненад Зимоньич.
"Мы играли хорошо, я очень доволен, - сказал Тарпищев. - Каждый наш теннисист бился до последнего - это очень радует. В тактическом плане Медведев сыграл даже не хуже Джоковича, но ему не хватило опыта пятисетовых поединков, тело оказалось не готовым. Хачанов обидно проиграл, имея матч-бол. Но главное в этом матче то, что к ребятам нет претензий по самоотдаче".
По итогам прошлого года мужская сборная России вернулась в Мировую группу Кубка Дэвиса. Теперь же россиянам предстоит сыграть в сентябре в плей-офф за право сохранить место в Мировой лиге. Сербы вышли в четвертьфинал.
Российская сборная дважды выигрывала Кубок Дэвиса: в 2002 и 2006 годах. Лидером по количеству побед является сборная США (32).