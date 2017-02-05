Российские лыжники Ретивых и Парфенов победили в командном спринте на этапе КМ в Пхенчхане

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Российские лыжники Глеб Ретивых и Андрей Парфенов победили в командном спринте свободным стилем на этапе Кубка мира, который прошел в южнокорейском Пхенчхане.

Второй стала команда Франции, третьей - другая российская сборная в составе Артема Мальцева и Никиты Крюкова.

Ранее Ретивых стал первым в индивидуальной спринтерской гонке классическим стилем. Кроме того, россиянин Петр Седов одержал победу в скиатлоне.

В Пхенчхане пройдет Олимпиада 2018 года, данный этап КМ являлся тестовым турниром к Играм.