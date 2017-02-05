Более 15 тысяч человек стали участниками "Московской лыжни - 2017"

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Более 15 тысяч человек вышли на старты гонок в рамках проведения "Московской лыжни - 2017". Об этом ТАСС сообщил один из организаторов мероприятия, председатель Московской федерации профсоюзов Михаил Антонцев.

"Московская лыжня" прошла в воскресенье на базе "Планерная" в рамках спортивного праздника "Русская зима". Соревнования среди лыжников проводились на дистанциях 650 и 1000 м для детей до 7 лет, 5 км - для юношей и девушек до 18 лет, 10 км - для взрослых участников. Турнир по лыжным гонкам предваряла церемония открытия, где любители спорта смогли проявить себя в перетягивании каната, поднятии гири, дартсе, футболе, стрельбе из пневматической винтовки.

"Московская лыжня" состоялась, она прошла успешно. Более 15 тысяч человек вышли на старты всех дистанций, а еще пять тысяч приняли участие в празднике. Перед лыжными стартами прошла церемония открытия, на которой выступили прославленные чемпионы Олимпийских игр и чемпионатов мира. Это очень знаково, потому что на мероприятии присутствовало очень много молодежи", - сказал Антонцев.

"Погода отличная, настроение у всех прекрасное, от этого и результаты вышли отменными. Дети получили по сладкому подарку, а победители и призеры лыжных гонок, помимо традиционных медалей и кубков, получили в качестве награды новые комплекты лыж и бытовую технику. Но главная награда - это хорошее настроение", - добавил он.

11 февраля в 74 регионах России пройдет XXXV открытая Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России". "Участники "Московской лыжни" обязательно примут участие в "Лыжне России", сегодняшний праздник они рассматривали как этап подготовки к главному лыжному событию страны", - резюмировал Антонцев.