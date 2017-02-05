Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.02:
$ 59.31
€ 63.82
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более 15 тысяч человек стали участниками "Московской лыжни - 2017"

Спорт
5 февраля, 14:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, февраля. /ТАСС
Турнир по лыжным гонкам предваряла церемония открытия, где любители спорта смогли проявить себя в перетягивании каната
Поделиться
Материал из 1 страницы
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Более 15 тысяч человек вышли на старты гонок в рамках проведения "Московской лыжни - 2017". Об этом ТАСС сообщил один из организаторов мероприятия, председатель Московской федерации профсоюзов Михаил Антонцев.

"Московская лыжня" прошла в воскресенье на базе "Планерная" в рамках спортивного праздника "Русская зима". Соревнования среди лыжников проводились на дистанциях 650 и 1000 м для детей до 7 лет, 5 км - для юношей и девушек до 18 лет, 10 км - для взрослых участников. Турнир по лыжным гонкам предваряла церемония открытия, где любители спорта смогли проявить себя в перетягивании каната, поднятии гири, дартсе, футболе, стрельбе из пневматической винтовки.

Смотрите также
Массовая гонка "Московская лыжня - 2017" пройдет в воскресенье на базе Планерная

"Московская лыжня" состоялась, она прошла успешно. Более 15 тысяч человек вышли на старты всех дистанций, а еще пять тысяч приняли участие в празднике. Перед лыжными стартами прошла церемония открытия, на которой выступили прославленные чемпионы Олимпийских игр и чемпионатов мира. Это очень знаково, потому что на мероприятии присутствовало очень много молодежи", - сказал Антонцев.

"Погода отличная, настроение у всех прекрасное, от этого и результаты вышли отменными. Дети получили по сладкому подарку, а победители и призеры лыжных гонок, помимо традиционных медалей и кубков, получили в качестве награды новые комплекты лыж и бытовую технику. Но главная награда - это хорошее настроение", - добавил он.

11 февраля в 74 регионах России пройдет XXXV открытая Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России". "Участники "Московской лыжни" обязательно примут участие в "Лыжне России", сегодняшний праздник они рассматривали как этап подготовки к главному лыжному событию страны", - резюмировал Антонцев.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
9
Минское "Динамо" продлило победную серию до пяти матчей в КХЛ, обыграв "Автомобилист"
8
Екатеринбург начал обратный отсчет 500 дней до ЧМ-2018 по футболу
Роджер Федерер
26
Федерер победил Надаля и в пятый раз в карьере выиграл Australian Open
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лавров: Москва, вводя контрмеры в отношении ЕС, сделала все по-честному
2
Трамп и Порошенко отметили необходимость прекращения огня в Донбассе
3
Fox: Трамп не знает, сложатся ли у него отношения с Путиным
4
Семилетний ребенок погиб в Подмосковье, катаясь с горки на "ватрушке"
5
Минобороны РФ опровергло сообщения Al Jazeera о гибели российских военных в Сирии
6
Мяус: cудьи в матче с финнами бросили вызов сборной России по хоккею с мячом
7
Рогозин: эффект санкций против России оказался обратным ожиданиям ЕС
Темы дня
Реклама