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Вяльбе: лыжнику Ретивых важно сохранить форму перед стартом чемпионата мира

Спорт
5 февраля, 14:59 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс
Подводя итоги тестового предолимпийского турнира, глава ФГЛР поставила мужской сборной оценку "отлично"
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Глеб Ретивых

Глеб Ретивых

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 5 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Главной задачей для российского лыжника Глеба Ретивых на ближайшие недели станет сохранение и поддержание оптимальной формы перед стартом чемпионата мира в Лахти. Такое мнение ТАСС высказала президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

В воскресенье Ретивых вместе с Андреем Парфеновым на этапе Кубка мира в южнокорейском Пхенчхане стал победителем командного спринта свободным стилем, третьей стала другая российская сборная в составе Артема Мальцева и Никиты Крюкова. В пятницу Ретивых выиграл личный спринт классическим стилем. еще одну победу в копилку сборной России принес Петр Седов, выигравший скиатлон.

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"Не хочется сглазить, но то, что форма Ретивых на этом этапе очень хорошая - факт. Главное, чтобы она сохранилась примерно через 20 дней, когда начнутся старты на чемпионате мира. У Глеба очень опытный тренер, Юрий Михайлович (Каминский, тренер спринтерской группы - прим. ТАСС) это все видит, поэтому все готовятся к главному старту - мировому первенству", - сказала Вяльбе.

По словам президента ФЛГР, тренерский штаб сборной России на чемпионате мира возлагает большие надежды на олимпийского чемпиона Ванкувера Никиту Крюкова, который пропустил старты в начале года из-за травмы спины.

"Такому опытному лыжнику как Крюков, который в этом году не выступал на этапах Кубка мира, призовое место важно вдвойне. Он - одна из наших надежд на чемпионате мира, один из претендентов на командный спринт, поэтому у нас будет некая головная боль, в какой форме будет Никита перед этим стартом. Мы, как и Крюков, пока не удовлетворены состоянием его формы. При этом все в курсе, как он может собираться, но также могу отметить, что никаких поблажек за былые заслуги делаться не будет, выводы будут сделаны после первого индивидуального спринта, где будет видно, на что спортсмен готов", - отметила Вяльбе.

Подводя итоги тестового предолимпийского турнира, глава ФГЛР поставила мужской сборной оценку "отлично". "Три первых места - это замечательный результат", - резюмировала глава ФЛГР.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет в финском Лахти с 22 февраля по 5 марта.

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