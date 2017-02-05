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Источник: "Локомотив" ведет переговоры с "Ольборгом" по трансферу футболиста Бассогога

Спорт
5 февраля, 15:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, февраля. /ТАСС
Также источник рассказал, что появившаяся в СМИ информация об интересе "Локомотива" к уругвайскому защитнику Мартину Касересу неправдива
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Кристиан Бассогога

Кристиан Бассогога

© EPA/Gavin Barker

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Локомотив" начал переговоры с датским "Ольборгом" по трансферу камерунского нападающего Кристиана Бассогога. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В пятницу портал Сhampionat.com сообщил, что 21-летний Бассогог входит в сферу интересов железнодорожников.

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"Локомотив" ведет диалог с представителями футболиста и с датским клубом. Сегодня нападающий должен сыграть в финале Кубка африканских наций, и "Локомотив" будет за этим наблюдать", - сказал источник.

В текущем сезоне чемпионата Дании Бассогог провел за "Ольборг" 21 матч, в которых забил четыре гола. За сборную Камеруна нападающий выступает с ноября прошлого года. В январе он вошел в заявку национальной команды на Кубок Африки, принял участие во всех пяти матчах команды на турнире, выходя в стартовом составе, а в четверг в полуфинале с ганцами (2:0) забил свой первый гол на турнире.

ТАСС пока не удалось получить комментарии клубов и представителей игрока.

Касересом "Локомотив" не интересуется

Также источник рассказал, что появившаяся в СМИ информация об интересе "Локомотива" к уругвайскому защитнику Мартину Касересу неправдива. "Касерес год не имел игровой практики, к тому же в "Локомотиве" достаточно защитников. Московский клуб на уругвайца не выходил, поэтому его в "Локомотиве" не будет", - подчеркнул источник.

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По словам источника, переход возможного новичка "Локомотива" Стивена Колкера из КПР затягивается по семейным обстоятельствам английского защитника. "Его семья должна посмотреть на Москву, у них есть сомнения по переезду. Но все будет нормально, их привезут в Москву, они посмотрят, после чего переход состоится", - заключил источник.

Ранее главный тренер "Локомотива" Юрий Семин заявил, что команде требуется более быстрый нападающий, чем находящийся на просмотре Александр Прудников. Несмотря на это, по информации ТАСС, 27-летний форвард пока остается на сборе.

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