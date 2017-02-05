Остапенко и Росольска выиграли турнир WTA в Петербурге в парах

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Елена Остапенко из Латвии и Алисия Росольска из Польши стали победительницами парного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) St.Petersburg Ladies Trophy, который проходит в Санкт-Петербурге.

Представительницы Латвии и Польши в финале обыграли Дарью Юрак (Хорватия) и Ксению Нолл (Швейцария) со счетом 3:6, 6:2, 10:5.

Турнир, общий призовой фонд которого составляет $776 тысяч, завершится 5 февраля.