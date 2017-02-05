Сборная Финляндии завоевала бронзу чемпионата мира по хоккею с мячом

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МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Сборная Финляндии разгромила команду Норвегии со счетом 11:1 в матче за третье место на чемпионате мира по хоккею с мячом, который проходит в шведском Сандвикене.
В матче за выход в финал финны уступили сборной России (4:6), а норвежцы проиграли команде Швеции (2:17).
Позднее в воскресенье состоится финальный матч турнира, в которым встретятся команды России и Швеции. Начала в 18:00 мск.
Сборная Финляндии в 20-й раз стала третьей на мировом первенстве, также на счету финнов одна победа на чемпионате мира (2004) и восемь вторых мест. Сборная Норвегия во второй раз в истории играла матч за третье место, в 1993 году норвежцы завоевали бронзовые медали.
Следующий чемпионат мира пройдет в Хабаровске (Россия) и Харбине (Китай) в 2018 году.