Футболисты "Милана" потерпели третье поражение подряд в чемпионате Италии

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. "Милан" проиграл "Сампдории" со счетом 0:1 в домашнем матче 23-го тура чемпионата Италии по футболу.

Мяч с пенальти забил Луис Муриэль (70-я минута).

"Сампдория" продлила серию поражений "Милана" до трех матчей, безвыигрышную - до четырех.

"Милан" опустился на восьмое место в турнирной таблице с 37 очками. "Сампдория" достигла отметки в 30 очков и поднялась на десятое место.