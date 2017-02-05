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Экипаж Стульнева стал пятым на этапе КМ по бобслею в четверках в Австрии

Спорт
5 февраля, 16:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, февраля. /ТАСС
Победителем стала латвийская четверка Оскара Мелбардиса
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МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Российский экипаж Алексея Стульнева занял пятое место в турнире бобов-четверок на седьмом этапе Кубка мира, который завершился в австрийском Иглсе. Его результат по сумме двух попыток - 1 минута 42,22 секунды.

Победителем стала латвийская четверка Оскара Мелбардиса (1.41,01). Второе место осталось за швейцарским экипажем Рико Петера (отставание 0,05 секунды), третье - за американцами под руководством Стивена Холкомба (+0,06).

Другая российская четверка Александра Касьянова расположилась на девятой позиции (+0,34), экипаж Максима Андрианова - на 11-й (+0,48).

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