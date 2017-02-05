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Борзаковский: на "Русской зиме" могут быть установлены лучшие результаты сезона в мире

Спорт
5 февраля, 17:21 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Екатерина Мухлынина
В связи с отстранением ВФЛА к участию в "Русской зиме" не допускаются иностранные легкоатлеты
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Юрий Борзаковский

Юрий Борзаковский

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 5 февраля. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Ряд российских легкоатлетов способны показать лучшие результаты сезона в мире на турнире "Русская зима", который проходит 4-5 февраля в Москве. Об этом журналистам заявил главный тренер сборной России Юрий Борзаковский.

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"Турнир "Русская зима" всегда был одним из элитных турниров в России, сейчас он потерял статус международного в связи со сложившейся ситуацией, но, тем не менее, все наши ведущие спортсмены, которые готовились к зимнему сезону, выступят в Москве, - сказал Борзаковский. - Наши ребята на "Русской зиме" всегда выступали хорошо, поэтому и сегодня мы ждем хороших результатов. Я надеюсь, что сегодня будут установлены рекорды, возможно, даже показаны лучшие результаты сезона в мире".

Членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в составе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) было приостановлено в ноябре 2015 года, российские легкоатлеты не допускаются к участию в международных стартах.

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В связи с отстранением ВФЛА к участию в "Русской зиме" не допускаются иностранные легкоатлеты. "Турнир "Русская зима" до отстранения нашей страны входил в число этапов Мировой серии IAAF, поэтому, надеюсь, что турнир вернет себе этот статус после снятия отстранения, на эти соревнования всегда приезжали лучшие спортсмены в мире. Просились ли к нам иностранные спортсмены в этом году? IAAF запретила ехать иностранцам на "Русскую зиму", а нам их принимать, а так мы бы их, конечно, с удовольствием приняли, и соревнования были бы еще интереснее", - добавил главный тренер сборной России.

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