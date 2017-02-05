Хоккеист "Спартака" Провольнев заменит Миронова в олимпийской сборной России

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Защитник "Спартака" Владислав Провольнев заменит Андрея Миронова из московского "Динамо" в олимпийской сборной России по хоккею на предстоящем Кубке Словакии. Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе Федерации хоккея России (ФХР).

Ранее Миронов сообщил пресс-службе "Динамо", что главный тренер олимпийской сборной Олег Браташ разрешил ему пропустить турнир в связи с недавно залеченной травмой руки. Это повреждение защитник получил на первом этапе Евротура в Хельсинки, где он был капитаном сборной России, и пропустил порядка трех месяцев.

Вместо Миронова вызов в сборную получил Провольнев, проведший в Континентальной хоккейной лиге 52 матча, в которых забросил одну шайбу и отдал шесть голевых передач.

Также вместо получившего травму в последнем матче за "Локомотив" с "Медвешчаком" нападающего Артема Ильенко приглашение получил Антон Шенфельд из "Лады".

Олимпийская сборная России была создана решением правления ФХР в декабре 2015 года. Ее задачей является подготовка ближайшего резерва для национальной команды. Матчи на Кубок Словакии пройдут 10-11 февраля в городе Нитра.